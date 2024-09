Juve Primavera, anticipi e posticipi dalla quarta alla settima giornata

I campionati sono fermi per via della sosta delle nazionali e anche la Primavera osserva lo stop in attesa di riprendere il prossimo weekend, ovvero quello del 14-15 settembre. La Juventus allenata da mister Magnanelli si sta allenando per preparare le prossime gare e continuare sulla scia delle due vittorie conquistate, ultimo il 6-1 all'Udinese, dopo il ko all'esordio. I bianconeri sono un ottimo gruppo e possono crescere ancora. Intanto la Lega Serie A comunica gli orari delle prossime giornate con gli anticipi e i posticipi.