Diretta Juve-Monza Primavera ore 15.00: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Dopo la grande vittoria contro l'Udinese , la Juve Primavera è pronta a sfidare il Monza per continuare a macinare risultati. La squadra di Francesco Magnanelli contro i friulani ha mostrato un buon calcio e ora può confermarsi. I brianzoli sono reduci dal pareggio interno contro la Sampdoria e dopo i tre punti conquistati all'esordio non si sono più ripetuti.

Dove vedere Juve-Monza Primavera: diretta tv e streaming

Il fischio d'inizio del match è previsto per le 15.00 dall'“Ale&Ricky” dell'Allianz Training Center. La sfida tra Juventus Under 20 e Monza, valida per la 4ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente. Qui su Tuttosport la diretta testuale dell'incontro.

Juve-Monza Primavera, le probabili formazioni

JUVENTUS PRIMAVERA (3-5-2): Zelezny; Martinez Crous, Montero, Gil Puche; Pagnucco, Ripani, Ngana, Florea, Nisci; Vacca, Pugno. Allenatore: Francesco Magnanelli.

MONZA PRIMAVERA (3-5-2): Ciardi; Postiglione, Crasta, Domanico; Martins, Diene, Berretta, Colombo, Capolupo; Zanaboni, Longhi. Allenatore: Oscar Brevi.

ARBITRO: Andrea Zanotti della sezione di Rimini