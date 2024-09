Juve Primavera, poker al Monza! Perla di Finocchiaro, Lopez esordio e gol

Terza vittoria di fila per la Juve Primavera , che batte per 4-0 il Monza . Dopo il ko alla prima giornata contro il Genoa, i bianconeri di mister Francesco Magnanelli sono diventati semplicemente irresistibili, sconfiggendo in ordine Cesena , Udinese e oggi i brianzoli. Una vittoria, quella odierna, nata nel primo tempo e consolidata nella seconda frazione, e che consente alla Juve di volare in classifica a 9 punti con un attacco che segna ben 13 reti siglate in 4 gare.

Juve-Monza Primavera, show bianconero

I bianconeri prendono in mano il pallino del gioco fin dai primi minuti di gara, nonostante questo latitano le occasioni da gol. Alla vera prima chance la Juve si porta avanti: al 24' azione portata avanti da Finocchiaro e Crapisto, la sfera arriva a Di Biase che da dentro l'area di rigore libera un sinistro che non lascia scampo a Ciardi. Passano appena 6' e la squadra di Magnanelli trova anche il raddoppio: gol stupendo di Finocchiaro che si rende protagonista di un doppio passo a cui segue un destro da fuori che si perde all'incrocio.

Nella ripresa non cambia il leit motiv della partita, è sempre la Juve a comandare: all'inizio del secondo tempo Ripani sfiora il tris a Ciardi battuto, ma è la traversa ad impedire al risultato di cambiare. Il Monza prova a reagire, ma i bianconeri decidono che è il momento di accelerare e siglano altre 2 reti in rapida successione. Prima è Vacca, subentrato a Finocchiaro pochi minuti prima, a calare il tris con il sinistro al 67'; passano 240" e arriva il poker grazie a Lopez, in gol all'esordio con la maglia juventina, pescato in area ancora da Vacca e con lo spagnolo che trafigge Ciardi. Cenno di reazione del Monza solo sul 3-0, con la traversa colpita da Martins. La Juve gestisce fino al triplice fischio, sfiorando anche il 5° gol in un paio di occasioni. Altro show bianconero, a testimoniare sempre più come il ko arrivato nella prima gara sia stato un incidente e nulla più: la squadra di Magnanelli con forza, identità e idee continua a volare.