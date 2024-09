Diretta Lecce-Juventus Primavera ore 11: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

La Juve di Magnanelli vuole conttinuare nella striscia positiva tra campionato e Youth League. Qualche giorno fa, a Vinovo, i bianconeri hanno trovato la prima vittoria europea contro il Psv, grazie alla rete del figlio d'arte Montero . Nella giornata odierna affronterà in trasferta il Lecce di Scurto, ex Torino, per una gara che potrebbe nascondere qualche insidia.

Dove vedere Lecce-Juve Primavera: diretta tv e streaming

Il fischio d'inizio del match è previsto per le 11 al Deghi Sport Center di San Pietro in Lama. La sfida tra salentini e bianconeri, valida per la 5ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente. Qui su Tuttosport la diretta testuale dell'incontro.

Lecce-Juve Primavera, le formazioni ufficiali

LECCE PRIMAVERA (4-3-3): Rafaiala; Ubani, Pacia, Esposito, Addo; Kovac, Gorter, Winkelmann; Delle Monache, Bertolucci, Mboko. A disposizione: Verdosci, Russo, Pehlivanov, Vescan-Kodor, Yilmaz, Agrimi, Van Driel, Minerva, Perrone, Zanotel, Pejazic.Allenatore: Giuseppe Scurto

JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Radu, Martinez, Bassino, Gil Puche; Nisci, Ripani, Florea, Pagnucco; Crapisto, Vacca; Di Biase. A disposizione: Zelezny, Boufandar, Ventre, Pugno, Verde, Scienza, Finocchiaro, Sosna, Keutgen, Ngana, Lopez.Allenatore: Francesco Magnanelli.

ARBITRO: olaninno Filippo (sez. Nola)