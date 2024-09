Juve Primavera, un punto di carattere: a Lecce succede di tutto

Si chiude con un pirotecnico 3-3 la sfida tra Lecce e Juve Primavera. Una gara di botta e risposta dove i bianconeri dimostrano di avere carattere per reagiare al doppio svantaggio. La squadra di Magnanelli da continuità ai recenti risultati in campionato e alla vittoria in Youth League contro il Psv di martedì . Un punto importante su un campo difficile riacciuffato grazie alla prodezza di Ventre, entrato nella ripresa al posto di Pagnucco. La Juve va avanti con Vacca dopo l'ottima triangolazione con Florea. Il Lecce, però, sul finire della prima frazione trova due gol quasi in fotocopia con Pacia: il difensore prima di testa e poi col destro supera Radu. La ripresa si apre subito con il pari di Florea, tra i migliori dei bianconeri. Poi Delle Monache si inventa un bellissimo gol col destro a giro sul secondo palo, ma il vantaggio salentino dura poco perché Ventre riporta tutto in parità. La gara termina così con un buon pareggio tra le due squadre.

Lecce-Juve Primavera, rivivi la diretta del match

94' - Termina qui la sfida: bellissima sfida al Deghi Sport Center.

Un punto per parte tra Lecce e Juventus.

92' - Occasione Lecce!

Yilmaz va al tiro col destro, ma il pallone viene ribattuto.

90' - Cambio per il Lecce!

Dentro Agrimi per Mboko.

87' - Cambio per la Juve!

Dentro Ngana e fuori Florea.

85' - La Juve si difende e prova a ripartire.

78' - Doppio cambio per il Lecce!

Fuori Delle Monache e Gorter, dentro Yilmaz e Van Driel.

76' - Ripani mette dentro un buon cross, Finocchiaro non arriva sul pallone.

71' - Cambio Juventus!

Dentro Pugno e fuori Di Biase.

69' - Cambio per il Lecce!

Dentro Vescan-Kodor e fuori Bertolucci.

68' - GOL JUVENTUS!

Ventre con un destro da fuori area trova un gol bellissimo.

62' - Delle Monache ancora pericoloso!

Il classe 2005 ruba ancora palla e prova la conclusione con il mancino, pallone alto.

60' - Doppio cambio per la Juve!

Dentro Finocchiarao e Ventre, fuori Vacca e Pagnucco.

57' - Primo squillo per Di Biase!

Mancino verso la porta, tiro debole e centrale.

54' - GOL LECCE!

Errore di Montero, Delle Monache gli ruba il pallone e con un tiro a giro sul secondo palo riporta avanti i salentini.

53' - Occasione Juve!

Di Biase prova il cross ma non trova nessuno dei compagni. Poteva essere una potenziale palla gol.

46' - Iniziata la ripresa. GOL JUVENTUS!

Subito bianconeri in gol, ripartenza fulminea con Florea che in area è più lesto a ribadire in rete.

INTERVALLO

45+1' - GOL LECCE!

Uno-due dei salentini ancora con Pacia che completa la rimonta. Il difensore è bravo a farsi trovare a due pasi da Radu per il tap-in.

42' - GOL LECCE!

Delle Monache pennella al centro un bellissimo cross e Pacia di testa supera Bassino e segna la rete del pari.

36' - Il Lecce prova a farsi vedere in avanti.

32' - Ancora Bertolucci!

Lecce vicino al pari con l'attaccante ex Monaco, il suo tiro finisce di poco alto.

30' - Juve sempre avanti con la rete realizzata da Vacca.

26' - Bertolucci pericoloso!

L'attaccante del Lecce va al tiro col destro, pallone deviato in corner.

25' - Occasione Juve!

Florea prova a rubare il tempo alla difesa ma sul più bello viene chiuso.

20' - GOL JUVENTUS!

Florea serve Vacca in verticale con il trequartista bianconero che di destro supera il portiere giallorosso.

15' - C'è tanta lotta in mezzo al campo fra le due squadre.

10' - Occasione Lecce!

Bertolucci disorienta Bassino e poi calcia con il mancino, potente ma centrale con Radu che blocca a terra.

8' - Si fa vedere la Juve!

Pagnucco va al cross dalla destra, la difesa dei salentini libera l'area di rigore.

5' - Il Lecce gestisce il possesso in questo avvio.

1' - Iniziato il match al Deghi Sport Center.

Dove vedere Lecce-Juve Primavera: diretta tv e streaming

Il fischio d'inizio del match è previsto per le 11 al Deghi Sport Center di San Pietro in Lama. La sfida tra salentini e bianconeri, valida per la 5ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente. Qui su Tuttosport la diretta testuale dell'incontro.

Lecce-Juve Primavera, le formazioni ufficiali

LECCE PRIMAVERA (4-3-3): Rafaiala; Ubani, Pacia, Esposito, Addo; Kovac, Gorter, Winkelmann; Delle Monache, Bertolucci, Mboko. A disposizione: Verdosci, Russo, Pehlivanov, Yilmaz, Agrimi, Van Driel, Minerva, Perrone, Zanotel, Pejazic. Allenatore: Giuseppe Scurto

JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Radu, Montero, Martinez, Bassino; Nisci, Ripani, Florea, Pagnucco; Crapisto, Vacca; Di Biase. A disposizione: Zelezny, Gil Puche, Boufandar, Ventre, Pugno, Verde, Scienza, Finocchiaro, Sosna, Keutgen, Ngana, Lopez. Allenatore: Francesco Magnanelli.

ARBITRO: olaninno Filippo (sez. Nola)