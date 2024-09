Diretta Juve-Cremonese Primavera ore 13: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Dove vedere Juve-Cremonese Primavera

La sfida tra Juventus Under 20 e Cremonese, valida per la 6ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) alle ore 13 e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente. Qui su Tuttosport la diretta testuale della partita.

Le probabili formazioni di Juve-Cremonese Primavera

JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Radu, Montero, Martinez, Bassino; Nisci, Ripani, Florea, Pagnucco; Crapisto, Vacca; Di Biase. Allenatore: Magnanelli.

CREMONESE PRIMAVERA (3-4-1-2): Tommasi, Zilio Duca, Prendi, Triacca, Lordkipanidze, Lottici, Tosi, Spaggiari, Ragnoli Galli, Gabbiani. Allenatore: Pavesi.

ARBITRO: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo