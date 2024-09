Juve Primavera, Magnanelli non sa perdere: Pugno da ko alla Cremonese

La Juventus Primavera ritorna subito alla vittoria dopo il pareggio ricco di gol contro il Lecce. I giovani bianconeri di Magnanelli battono la Cremonese e conquistano così il quinto risultato utile di fila. Tre punti che li portano al primo posto in classifica insieme alla Roma, che dovrà giocare però nel posticipo contro la Fiorentina. La partita segue due copioni differenti: nel primo tempo i padroni di casa dominano e terminano la prima frazione con due reti di vantaggio firmate Pagnucco e Di Biase . Poi nella ripresa i grigiorossi pareggiano i conti con Spiaggiari e Gabbiani. Proprio quando i bianconeri sembrano arrendersi, ci pensa Pugno a realizzare la rete della vittoria con un capolavoro da fuori area. Miracoloso in più circostanze anche Zelezny che si prende la copertina del match.

Juve-Cremonese Primavera, la cronaca del match

94' - L'arbitro fischia tre volte, la Juventus Primavera vince 3-2 contro la Cremonese.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

90' - Doppio cambio per la Cremonese: Zilio e Carter per Bassi e Spiaggiari.

89' - OCCASIONE CREMONESE!

Bielo protegge bene il pallone in area e dopo un batti e ribatti la Juve si salva per un soffio.

82 - Cambio anche per Pavesi: fuori Gabbiani dentro Bielo.

79 - Altra sostituzione per Magnanelli: Florea per Ngana.

78' - SUPER GOL DI PUGNO, JUVE AVANTI!

L'attaccante bianconero fa partire un destro che toglie le ragnatele dall'incrocio.

76' - Lottici Tessadri trattiene Crapisto e si prende il giallo.

75' - Cambio nella Juve: Montero prende il posto di Verde.

74' - GOL DELLA CREMONESE!

Gabbiani si presenta sul dischetto e non sbaglia.

73' - RIGORE PER LA CREMONESE!

Tosi salta Turco che nel contrasto scivola e prende il pallone con le mani.

69' - Sostutuzioni anche nella Cremonese: escono Duca e Nahrudnyy, entrano Faye e Tosi.

67' - ANCORA UN SUPER ZELEZNY!

La Cremonese conduce bene nello spazio, Triacca si presenta davanti al portiere bianconero che si supera con un altro miracolo.

65' - Triplo cambio nella Juve: escono Di Biase, Finocchiaro e Scienza ed entrano Pugno, Crapisto e Ripani.

63' - OCCASIONE JUVE!

Verde stacca più in alto di tutti dagli sviluppi di un corner e la sua girata esce di poco.

60' - La Cremonese ora sta meglio in campo e va facilmente al tiro e per poco Gabbiani sfiora un eurogol con una conclusione potente dalla distanza.

58' - MIRACOLO DI ZELEZNY!

Lordkipanidze partire un destro a giro destinato all'incrocio, ma il portiere bianconero si supera.

56' - GOL DELLA CREMONESE!

Dagli sviluppi del calcio piazzato si genera un caos in area e Spiaggiari riapre la partita.

55' - L'arbitro fischia una punizione per fallo di mano Bassino e protestano tutti: la Juve perché reputa impunibile il tocco dopo una deviazione, la Cremonese perché vuole il rigore.

52' - Gabbiani calcia la punizione, ma colpisce la barriera.

51' - Verde arriva in ritardo su Gabbiani, che conquista una punizione velenosa poco fuori area.

50' - La Juventus gioca bene e si diverte: i giovani bianconeri muovono velocemente il pallone dalla destra alla sinistra e mandano Finocchiaro al tiro, ma calcio alto.

46' - La Juve dà il via alla ripresa.

45'+1' - Dopo un minuto di recupero, l'arbitro fischia due volte: il primo tempo termina 2-0.

45' - RADDOPPIA LA JUVENTUS!

Di Biase si invola verso la porta, calcia in porta, Tommasi respinge il suo tiro, ma il pallone gli rimbalza addosso e va a finire oltre la linea.

40' - OCCASIONE JUVE!

Finocchiaro è imprendibile sulla sinistra e dopo il solito dribbling, pennella per Di Biase, che di testa non riesce a segnare da due passi il gol del raddoppio.

37' - Zelezny rischia tanto nella costruzione dal basso e per poco non regala il pallone a Lordkipanidze.

32' - Spiaggiari recupera un pallone a metà campo e prova l'azione personale: dopo una cavalcata e una serie di finte, fa partire un mancino impreciso.

24' - GOL DELLA JUVENTUS!

Cross di Savio dalla destra, spizza Di Biase, poi Pagnucco è bravo ad inserirsi e a fare centro.

17' - OCCASIONE CREMONESE!

Gli ospiti ripartono in contropiede, Ragnoli Galli pesca Gabbiani che da buona posizione in area non calcia e dopo una finta perde l'equilibrio.

17' - Finocchiaro si accende, salta un avversario sulla sinistra e scalda i guanti di Tommasi.

16' - Turco accelera, resiste anche a una trattenuta avversaria, entra in area e calcia, ma salva tutto la difesa grigiorossa.

11' - La Juve fa la partita, la Cremonese si copre bene per cercare di ripartire in contropiede.

6' - Punizione da posizine pericolosa per la Juve: calcia Scienza, ma il suo tiro sorvola la traversa.

4' - Finocchiaro punta l'uomo e fa partire un cross velenoso che trova Turco, che di testa però non centra lo specchio.

1' - La Cremonese muove il primo pallone del match.

Dove vedere Juve-Cremonese Primavera

La sfida tra Juventus Under 20 e Cremonese, valida per la 6ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) alle ore 13 e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente. Qui su Tuttosport la diretta testuale della partita.

Le formazioni ufficiali di Juve-Cremonese Primavera

JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Zelezny, Savio, Bassino, Verde; Turco, Keutgen, Ngana, Pagnucco (C); Finocchiaro, Di Biase; Scienza. A disposizione: Radu, Martinez Crous, Boufandar, Ripani, Ventre, Crapisto, Pugno, Vacca, Montero Benia, Florea, Grelaud. Allentaore: Magnanelli.

CREMONESE PRIMAVERA: Tommasi; Duca, Prendi, Nahrudnyy; Lottici Tessadri, Ragnoli Galli, Gabbiani, Lordkipanidze (C); Triacca, Spaggiari; Bassi. A disposizione: Malovec, Faye, Tosi, Achi, Carter, Pavesi, Zilio, Gashi, Rama, Sivieri, Bielo Beata Allenatore: Pavesi.

ARBITRO: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo