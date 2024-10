Juve Primavera, ko interno per Magnanelli: 2-0 per la Fiorentina

La Juventus, allenata da Magnanelli, cade in casa contro la Fiorentina, Un gol per tempo basta ai toscani per portare a casa tre punti e scavalcare in classifica proprio i bianconeri. Grande equilibrio nel primo tempo, spezzato dal rigore causato ingenuamente da Grelaud: sul dischetto Rubino è freddo e supera Zelezny. Nella ripresa la gara si vivacizza soprattutto con i tre cambi apportati dal tecnico dei giovani bianconeri. Dentro Di Biase e Finocchiaro che iniziano a creare i primi grattacapi: l'ex Pistoiese sfiora la rete in almeno tre occasioni. Poi è la Fiorentina a trovare il raddoppio con il neo entrato Caprini, bravo a saltare Bassino e infilare, con un mancino potente e preciso, la porta della Juventus. L'attaccante viola prende anche una traversa nel finale. Finisce così, dopo la vittoria a Lipsia in Youth League, arrivo lo stop in campionato per i bianconeri.