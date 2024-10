Diretta Torino-Juve Primavera ore 13.00: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Dopo la sconfitta interno contro la Fiorentina , la Juve Primavera di Magnanelli è pronta a rifarsi nel derby della Mole contro il Torino. I bianconeri contro la viola hanno interrotto una striscia di cinque vittorie consecutive, ma restano comunque a soli due punti di distanza dai toscani, in testa alla classifica. I granata sono in una buona forma e la vittoria contro l' Empoli ha caricato ancora di più l'ambiente.

Dove vedere Torino-Juve Primavera

La sfida tra Torino e Juventus Under 20, valida per l'8ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente. Il fiscio d'inizio del match è previsto per le ore 13.00 al "Valentino Mazzola" di Orbassano. Qui su Tuttosport la diretta testuale del match.

Torino-Juve Primavera, le probabili formazioni

Juventus Primavera (3-4-2-1): Zelezny, Savio, Montero, Bassino, Ventre, Crapisto, Ripani, Grelaud, Vacca, Florea, Pugno. Allenatore: Montero.

Torino Primavera (3-5-2): Siviero, Olsson, Desole, Mendes, Dimitri, Acar, Galantai, Lierma, Krzyzanowski, Gabellini, Franzoni. Allenatore: Tufano.

Arbitro: Niccolo' Turrini di Firenze