Djalò dal Porto al Toro! E la Primavera batte subito la Juve nel derby…

Seconda sconfitta consecutiva per la Juve Primavera. Dopo il ko interno contro la Fiorentina, arriva anche quello più amaro nel derby con il Torino. Sono bastati 6' per decidere il match: Marchioro crossa al centro, Raballo anticipa Verde e regala tre punti importantissimi ai granata. I bianconeri si svegliano tardi, soprattutto nella prima frazione, perché impegnano a più riprese Plaia senza trovare la via del gol. Prova sottotono di alcuni degli interpreti più importanti della Juve e anche i cambi, escluso Vacca, non sono riusciti a dareil cambio di passo nella ripresa. Nel finale il rammarico più grande è per l'occasione di Bassino: il difensore sciupa una ghiotta palla gol.

Curiosità della sfida la presenza di...Djalò. Un cognome già noto a Torino, ma sponda Juve. Il club granata ha ingaggiato il il 19enne centrocampista Ussumane Djalò, stesso cognome di Tiago: tra i due non c'è nessuna parentela, ma una cosa li lega. Il difensore della Juve, è attualmente in prestito al Porto, mentre il centrocampista è approdato al Torino proprio dopo aver rescisso il contratto con il Porto. Con i granata ha un accordo fino al termine della stagione con opzione per altri due anni e nel derby contro i bianconeri ha giocato titolare.

Torino-Juve Primavera, rivivi la diretta 95' - Termina qui il derby della Mole!

Il Torino passa grazie al gol di Raballo nella prima frazione. 92' - Occasione Torino!

Pellini prova il tiro in diagonale, Radu si distende e manda in angolo. 90' - Cinque i minuti di recupero. 89' - Cambio per il Toro!

Dentro Pellini e fuori Marchioro. 87' - Occasione Torino!

Sabone prova la conclusione con il mancino, Radu blocca senza problemi. 85' - Espulso Padoin dalla panchina della Juve per proteste. 84' - Occasione Juve!

Bassino da ottima posizione sciupa una ghiotta palla gol. 83' - Fuori Boufandar e dentro Lopez per la Juve. 80' - Ammonito Vacca!

Il trequartista della Juve entra con il piede alto su Djalò. 76' - Poche occasioni nella ripresa. 72' - Altri cambi della gara!

Per la Juve dentro Finocchiaro e fuori Florea. Doppio cambio per il Toro: dentro Dimitri e fuori Raballo, poi Sabone per Acar. 68' - Olsson salva il Torino!

Florea viene chiuso sul più bello, con la porta sguarnita, dal difensore granata. 66' - Occasione Juve!

Ventre crossa al centro, Pugno sfiora di testa senza riuscire a indirizzare verso la porta. 61' - Primi cambi per la Juve!

Dentro Vacca e Pugno, fuori Verde e Di Biase. 57' - Fermato Florea!

Il centrocampista si inserisce bene e, a tu per tu con Plaia, viene bloccato dall'arbitro per una posizione di fuorigioco. 52' - Partita meno vivace rispetto al primo tempo. 47' - Ammonito Krzyzanowski!

L'esterno granata commette fallo su Ventre e l'arbitro gli estrae il giallo. 46' - Iniziata la ripresa. INTERVALLO 45' - Termina la prima frazione a Orbassano. 43' - Occasione Torino!

Franzoni prova la conclusione, Bassino bravo a frapporsi e deviare in angolo. 38' - Pericolosa la Juventus!

Primo squillo di Di Biase, sinistro potente sul primo palo ma è bravo ancora Plaia a deviare. 35' - Spinge la Juve che alza il baricentro e costringe il Toro tutto nella propria metà campo. 31' - Aumenta i giri la Juve!

Stavolta è Ventre a provare la conclusione, il suo destro è deviato in angolo da Plaia. 28' - Tiro di Crapisto, pallone altissimo sopra la traversa. 23' - Ancora la Juve!

Cross di Ventre, Verdi di testa indirizza bene ma Plaia blocca facilmente. 21' - Occasione Juventus!

Ripani ci prova dalla distanza, Plaia compie un grande intervento e devia in angolo. 17' - Occasione Juve!

Puczka va al tiro direttamente su punizione, pallone di poco alto sopra la traversa. 14' - Meglio il Torino sin qui, con più voglia e aggresività rispetto ai ragazzi della Juve. 10' - La Juve fatica a far girare il pallone. 6' - GOL TORINO!

Marchioro mette al centro un bellissimo pallone, Raballo attacca Verde e con il ginocchio supera Radu. 4' - Ci prova Raballo!

L'attaccante va al tiro, ma viene deviato in angolo dalla difesa bianconera. 2' - Occasione Torino!

Krzyzanowski crossa al centro, ma Radu è bravo a uscire sui piedi di Raballo e sventare la minaccia. 1' - Iniziato il match. Dove vedere Torino-Juve Primavera La sfida tra Torino e Juventus Under 20, valida per l'8ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente. Il fiscio d'inizio del match è previsto per le ore 13.00 al "Valentino Mazzola" di Orbassano. Qui su Tuttosport la diretta testuale del match. Torino-Juve Primavera, le formazioni ufficiali Torino (3-5-2): Plaia, Mendes, Muller, Olsson; Marchioro, Djalo, Acar, Liema, Krzyzanowski; Raballo, Franzoni. A disposizione: Siviero, Pellini, Desole, Rossi, Manneh, Sabone, Conte, Mahari, Tzouliou, Conzato, Dimitri. Allenatore: Felice Tufano Juventus Primavera (3-4-2-1): Radu, Montero Benia, Bassino, Verde; Puckza, Boufandar, Ripani, Ventre; Florea, Crapisto; Di Biase. A disposizione: Zelezny, Martinez Crous, Pugno, Vacca, Biliboc, Scienza, Finocchiaro, Grelaud, Keutgen, Ngana, Lopez Comellas. Allenatore: Francesco Magnanelli Arbitro: Niccolo' Turrini di Firenze

