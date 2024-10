Juve-Roma Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Primavera ha una grande occasione per rilanciarsi in classifica dopo le due sconfitte di fila in campionato contro Fiorentina e Torino (con gol decisivo di Djalo). I bianconeri di Magnanelli dopo un ottimo inizio di stagione hanno un po' rallentato la corsa, ma ora dovranno di nuovo pedalare, visto il big match con la Roma. Anche i giallorossi non stanno vivendo un grande periodo e vengono dalla pesante sconfitta per 5-1 contro il Monza.