Empoli-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

La Juve Primavera è in un ottimo momento di forma: i bianconeri di Magnanelli vengono dalla vittoria nel big match contro la Roma in campionato e anche dal successo in Coppa Italia con il Brescia . Per dare continuità a questi risultati e rimanere quindi nelle zone alte di classifica, Pugno e compagni dovranno affrontare l'Empoli, allenato dell'ex giocatore della Vecchia Signora, Alessandro Birindelli .

Empoli-Juve, la diretta

14' - Occasione Empoli!

Lauricella da pochi passi coglie un palo clamoroso. Si salvano i bianconeri.

9' - Meglio i padroni di casa in questo avvio!

La Juve fatica a trovare gli spazi e a uscire dalla pressione dell'Empoli.

5' - Prima occasione Empoli!

Cross in mezzo pericoloso dalla sinistra, la difesa della Juve chiude bene e libera.

1' - Iniziato il match.

Empoli-Juve Primavera: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Empoli e Juventus Under 20, valida per la decima giornata del Primavera 1, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente stessa. Il fischio d'inizio è atteso per le ore 11 a Vinci, in provincia di Firenze. Qui su Tuttosport la diretta testuale della gara.

Le formazioni di Empoli-Juve Primavera

Empoli Primavera (3-5-2): Versari; Moray, Falcusan, Mannelli; Lauricella, Belardinelli, Matteazzi, Bacci, Majdandzic; Gravelo, Campaniello. A disposizione: Poggiolini, Asmussen, Bacciardi, Cesari, Monaco, Trdan, Bembnista, Popov, Rugani, Orlandi, Olivieri. Allenatore: Birindelli.

Juve Primavera (4-3-2-1): Zelezny, Savio, Bassino, Montero Benia, Nisci; Ripani, Ngana, Florea; Crapisto, Vacca; Di Biase. A disposizione: Marcu, Boufandar, Ventre, Pugno, Verde, Scienza, Finocchiaro, Grelaud, Sosna, Keutgen, Lopez Comellas. Allenatore: Magnanelli.

Arbitro: Fabrizio Pacella (Roma 2)

