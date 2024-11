Juve, Di Biase non basta: un blackout di tre minuti costa caro alla Primavera

Non riesce a dare continuità di risultati la Juventus Primavera. Dopo il successo sulla Roma e quello sul Brescia in Coppa Italia, arriva la sconfitta in trasferta sul campo dell'Empoli. Non basta Di Biase ai bianconeri, che si inventa un gol bellissimo nella ripresa per riaprire la gara, perché un blackout di tre minuti costa caro alla formazione di Magnanelli. Montero commette una grossa ingenuità causando il rigore su un suo pallone perso in area: Zelezny para, ma Gravelo sul tap-in ribadisce in rete. Pochi istanti dopo l'Empoli raddoppia con il gol di Moray, bravo ad anticipare Di Biase. I cambi del tecnico bianconero danno una leggera scossa, ma non basta per evitare la sconfitta.