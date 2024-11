Juve-Bologna Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Dopo la sconfitta contro l'Empoli , la Juventus Primavera ha perso un po' di terreno dalla testa. La classifica però è molto corta e i ragazzi di Magnanelli , grazie anche a un ottimo inizio di stagione, sono a sei punti dalla capolista Lazio. Un distacco colmabile. Ma per farlo i bianconeri non possono perdere altri punti per strada e contro il Bologna , dopo la trasferta di Youth League pareggiata contro il Lilla , devono ritrovare il successo.

Juve-Bologna Primavera: diretta tv e streaming

La sfida tra Juventus Under 20 e Bologna, valida per la 11ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente. Qui su Tuttosport la diretta testuale della gara. Il fischio d'inizio è atteso per le ore 13 al campo "Ale&Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo.

Le probabili formazioni di Juve-Bologna Primavera

Juve Primavera (4-3-2-1): Zelezny, Savio, Bassino, Montero Benia, Nisci; Ripani, Ngana, Florea; Crapisto, Vacca; Pugno. Allenatore: Magnanelli.

Bologna Primavera (5-3-2): Pessina; Pukko, De Luca, Markovic, Papazov, Baroncioni; Lai, Tirelli, Byar; Ebone, Ravaglioli. Allenatore: Rivalta.

Arbitro: Roberto Lovison della sezione di Padova

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE