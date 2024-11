Juve, la Primavera ritrova il sorriso: Sampdoria ko 3-1

La Juve Primavera ritrova la vittoria in campionato e lo fa con una prestazione convincente contro la Sampdoria. Un avvio difficile per i bianconeri che riescono però a sbloccare la gara con un'ottima triangolazione tra Boufandar, Biliboc e il tap-in di Di Biase . Passano pochi minuti e la Juve trova il raddoppio: cambiano gli attori ma non il risultato finale perché Crapisto trova l'imbucata per Di Biase che trova Lopez libero sul secondo palo. I blucerchiati reagiscono e trova il gol con la sfortunata deviazione di Di Biase, ma nemmeno 60 secondi dopo è Biliboc a ristabilire le distanze. Nella ripresa il pallino del gioco è in mano alla Sampdoria che, con i cambi, prova a creare qualche grattacapo alla difesa bianconera. La squadra allenata da Magnanelli chiude bene gli spazi e rischia soltanto nel finale quando Zelezny si supera su Ofoma e Forte. A tempo ormai scaduto le espulsioni di Ntanda e Crapisto. Le ultime occasioni di un match che regala nuovamente i tre punti alla Juve.

Sampdoria-Juve: rivivi la diretta

95' - Finisce qui!

La Juve torna alla vittoria in campionato.

94' - Doppio rosso!

Ntanda si prende il secondo giallo, Crapisto ingenuo gli dice qualcosa e si becca anche lui il cartellino.

90' - Quattro minuti di recupero.

87' - Ancora Zelezny!

Bravo il portiere bianconero a volare sul tiro di Forte.

86' - Occasione Sampdoria!

Verde bravo a chiudere su Ofoma mentre stava andando alla conclusione, Zelezny para.

83' - Cambio per la Juve!

Dentro Scienza e Ventre per Lopez e Biliboc.

82' - Ammonito Ntanda!

Trattenuta su Boufandar.

79' - Occasione Juve!

Florea mette un pallone d'oro alle spalle della difesa per Lopez ma il suo pallonetto termina fuori. Tutto fermo, però, per fuorigioco dell'attaccante bianconero.

75' - Ultimo cambio per la Sampdoria!

Fuori Patrignani e dentro Sava.

70' - La Sampdoria con i cambi riesce a mettere in apprensione la Juve!

Ntanda e Ofoma i più pericolosi, anche se per il momento i bianconeri si chiudono bene.

69' - Doppio cambio per la Juve!

Dentro Pugno e Florea, fuori Di Biase e Ripani.

65' - Altro cambio per la Sampdoria!

Fuori Giolfo e dentro Diagne.

62' - Ottimo il lancio di Lopez per Di Biase, l'attaccante non stoppa bene il pallone e se lo allunga.

59' - Cambio per la Sampdoria!

Fuori Bjorkman e dentro Ofoma.

55' - Ammonito Verde!

Il difensore bianconero trattiene Ntanda.

50' - Occasione Sampdoria!

Ntanda ci prova da fuori, Zelezny blocca.

46' - Iniziata la ripresa.

Subito un doppio cambio per la Sampdoria: dentro Casalino e Ntanda, fuori Baldé e Bocic.

INTERVALLO

45' - Termina la prima frazione!

Juventus avanti 3-1 sulla Sampdoria.

42' - Pericolosa la Sampdoria!

Bjorkman non arriva sul pallone di pochissimo, brivido per Zelezny.

37' - GOL JUVENTUS!

Nemmeno un minuto e i bianconeri si riportano sul doppio vantaggio. Ottima azione di Boufandar, Lopez va al tiro ma Scardigno devia. Il pallone torna sui piedi dell'attaccante che mette in mezzo e trova l'ottimo inserimento di Biliboc a siglare il tris.

36' - GOL SAMPDORIA!

Patrignani mette in mezzo, Di Biase sfortunato devia alle spalle di Zelezny.

30' - La Juventus ora gestisce il doppio vantaggio.

26' - Occasione Juventus!

Di Biase raccoglie l'errore di Zeqiraj e prova a calciare con la punta, Scardigno si tuffa e devia la sfera.

23' - GOL JUVENTUS!

Azione in fotocopia rispetto al vantaggio. Crapisto per Di Biase che mette in mezzo per Lopez che non sbaglia.

22' - Pericolosa la Sampdoria!

Patrignani ci prova col mancino, bravo Zelezny a deviare.

19' - GOL JUVENTUS!

Boufandar trova lo spiraglio per Biliboc che mette al centro, Di Biase a porta vuota non può sbagliare.

18' - Occasione Sampdoria!

Bjorkman crossa al centro, Patrignani colpisce di testa ma senza inquadrare la porta.

14' - Tiro dalla distanza per Zeqiraj, pallone alto.

12' - Occasione Sampdoria!

Bjorkman viene chiuso da Boufandar in corner.

8' - Tanti errori in questa prima fase!

La Juve fatica a uscire dalla propria metà campo.

5' - Errore in disimpegno di Zelezny!

Baldé recupera il pallone ma la Sampdoria non riesce a rendersi pericolosa.

1' - Iniziato il match.

Dove vedere Sampdoria-Juve Primavera

La sfida tra Sampdoria e Juventus Primavera, valida per la 12ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente. Il fischio d'inizio è atteso alle ore 13 allo stadio "Tre Campanili" di Bogliasco. Qui su Tuttosport la diretta testuale della partita.

Sampdoria-Juve Primavera, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA PRIMAVERA (3-5-2): Scardigno, Papasergio, Zeqiraj, D’Amore; Ovalle Santos; Boiro Baldé, Patrignani, Bjorkman, Giolfo; Forte, Bacic. Allenatore: Di Benedetto.

JUVE PRIMAVERA (3-4-2-1): Zelezny, Verde, Bassino, Montero; Biliboc, Boufandar, Ripani, Nisci; Lopez, Crapisto; Di Biase. Allenatore: Magnanelli.

ARBITRO: Valerio Vogliacco.

