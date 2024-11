Sampdoria-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Primavera non vince da due giornate e contro la Sampdoria, ultima in classifica, ha la possibilità di rilanciarsi. L'ultimo pareggio contro il Bologna ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra di Magnanelli. Durante la sosta diversi giocatori si sono messi in mostra e tra questi anche Vacca. Ora però i bianconeri sono chiamati ad uno scatto anche in campionato per cercare di continuare a lottare per i posti al vertice e riprendere la corsa di inizio stagione.