Juve Primavera, ko a Sassuolo: la follia di Martinez condanna Magnanelli

Dopo la vittoria in Youth League, la Juve si arrende sul campo della capolista Sassuolo per 2-1. I bianconeri, nonostante le assenze dovute alle convocazioni in prima squadra, si rendono protagonisti di una grande prestazione. A decidere in negativo è l'espulsione diretta di Martinez, che ha lasciato la squadra di Magnenelli in dieci uomini subito dopo il momentaneo pareggio di Vacca su rigore e proprio nel miglior momento della partita della Juve.