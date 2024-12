Sassuolo-Juve Primavera 1-0: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Morale alto dopo la vittoria in Youth League e con la voglia di dare continuità di risultati. Così la Juve allenata da Magnanelli si appresta ad affrontare la capolista Sassuolo. Venticinque i punti dei neroverdi, venti quelli dei bianconeri e con la possibilità di fare un risultato importante per entrare nella corsa playoff e accorciare il gap dalla vetta. In questi giorni poi c'è stata la chiamata di tre giovani da parte di Motta per gli allenamenti con la prima squadra: Montero, Pagnucco e Pugno, altro motivo per sorridere oltre alla crescita del gruppo tra campionato e coppa come ha confermato il 2-0 all'Aston Villa.