Juve-Verona Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia con il 4-2 ottenuto contro la Spal, la Juventus U20 di Francesco Magnanelli torna in campo per la 14° giornata del campionato di Serie A Primavera contro il Verona a Vinovo. Una sfida fondamentale per la classifica per rimanere attaccati alla zona playoff e per allontanare proprio i gialloblù, distanti appena due punti.