Juve Primavera, Ventre illude i bianconeri: a Vinovo vince il Verona© .

Non riesce a dare continuità di risultati in campionato la Juve Primavera. La formazione allenata da Magnanelli esce sconfitta in casa contro il Verona. Parte forte la squadrra bianconera che passa avanti con la rete di Ventre: Vacca vede l'inserimento dell'esterno che davanti a Magro non sbaglia. Poi i padroni di casa faticano a creare altri pericoli e soffrono tanto le azioni e la fisicità del Verona, soprattutto dal lato di Agbonifo. Proprio dalla destra arriva il pari in pieno recupero: cross dell'esterno per Monticelli che, tutto solo, di testa supera Zelezny. La ripresa si apre con il rosso a Bassino: il capitano commette due errori grossolani e lascia i suoi in dieci. A questo punto il Verona spinge con ancora più forte e trova il vantaggio con Vermesan. Se il risultato non è più rotondo è perché il portiere polacco della Juve si supera in almeno 3-4 occasioni e in altre viene salvato da travera (sul sito di Dalla Riva) e palo (tiro di Pavanati). Alla fine è 2-1 per il Verona che supera in classifica proprio i bianconeri.