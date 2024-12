Milan-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus dopo il pareggio contro il Manchester City in Youth League, deve rimettersi in sesto in campionato. I bianconeri (al momento decimi) vengono da due sconfitte di fila in Primavera, l'ultima contro il Verona in casa, e ora hanno l'occasione di rifarsi nel big match contro il Milan. I rossoneri sono reduci dalla vittoria con la Sampdoria, ma anche dalla deludente eliminazione nella "Champions dei giovani", dopo la finale della scorsa edizione.