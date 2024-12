Primavera, l’altra Juve che vince: Pugno e Di Biase stendono il Milan

La Juve Primavera torna alla vittoria in campionato, dopo il pari di mercoledì con il City in Youth League, e lo fa su campo del Milan. Tre punti importanti per la squadra allenata da Magnanelli e in uno scontro diretto per le zone alte. I bianconeri riescono a ridurre il gap dalla zona playoff e rientrare in corsa per un posto tra le prime sei. La Juve si difende bene e riparte cercando di creare i maggiori pericoli alla formazione rossonera. Il primo gol segue questa linea: Paloschi sbaglia, Biliboc intuisce e recupera poi serve Pugno che davanti a Colzani trova il vantaggio. Zelezny si supera sullo stesso difensore del Milan, ma è l'unico pericolo dei rossoneri. Nella ripresa il Milan spinge per cercare il pari che trova con l'ottima giocata di Perrucci sulla destra, cross basso al centro per Sala che, dopo un intervento non preciso del portiere polacco, con un tap-in facile facile realizza l'1-1. La Juve fatica, Magnanelli cambia e inserisce Di Biase per Pugno ed è proprio il neo entrato a realizzare subito il vantaggio. Al triplice fischio è festa sulla panchina bianconera.