Atalanta-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Primavera dopo due successi di fila, vuole centrare il tris contro l'Atalanta per rilanciarsi nelle zone alte di classifica. I bianconeri di Magnanelli vengono dalla vittoria di misura contro il Cagliari, mentre i nerazzurri sono reduci dal pareggio senza reti contro la Fiorentina e non vivono un buon periodo e i giovani dell'U20 possono approfittarne per vivere le feste in modo più sereno.