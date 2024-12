Juve Primavera, Magnanelli scarta il regalo di Natale: tris di vittorie, Atalanta ko

Atalanta-Juve Primavera, la diretta del match

93' - L'arbitro fischia tre volte: la Juve Primavera supera l'Atalanta e centra la terza vittoria di fila.

93' - MIRACOLO DI ZELEZNY!

Il portiere bianconero toglie dalla porta un bel colpo di testa di Riccio dagli sviluppo di un corner.

90' - Concessi tre minuti di recupero.

87' - L'Atalanta cerca il pari con tutte le forza, la Juve si difende in blocco e respinge.

85' - Dopo una fase sprint della partita, cala un pelino l'intensità delle azioni.

75' - RISPONDE SUBITO L'ATALANTA!

Montero perde un brutto pallone, Artesani si invola versa la porta, salata Zelezny e fa gol.

74' - GOL DELLA JUVENTUS!

Nel momento di difficoltà i bianconeri calano il tris: campanile di Biliboc, Keutgen ammorbidisce e arriva Ventre a fare centro.

72' - Altri cambi nella Juve: Lopez e Biliboc per Di Biase e Vacca.

69' - ACCORCIA LE DISTANZE L'ATALANTA!

Bonanomi sterza bene in area, prende la mira e trova l'angolino vincente.

64' - Sostituzione nella Juve: dentro Verde, fuori Finocchiaro.

61' - Steffanoni prende campo e calcia bene dalla distanza, ma il portiere della Juve è attento e respinge bene.

60' - Bonanomi tenta una bella rovesciata, ma Zelezny blocca facilmente.

52' - Manzoni calcia bene da fuori e la palla esce di un soffio sopra la traversa.

48' - PALO DELL'ATALANTA!

Riccio si libera bene al limite e colpisce il legno con un bel piattone.

46' - La Juventus dà il via al secondo tempo.

46' - Triplo cambio nell'Atalanta: dentro Gobbo, Bonanomi e Damiano per Baldo, Maffessoli e

FINE PRIMO TEMPO

45'+2' - L'arbitro fischia due volte, il primo tempo termina 0-2.

45' - Concessi due minuti di recupero.

43' - Boufandar abbatte Manzoni e viene ammonito.

36' - Cambio nell'Atalanta: Steffanoni prende il posto di Arrigoni. Il giocatore va direttamente negli spogliatoio con la busta del ghiaccio a supporto.

35' - RADDOPPIA LA JUVENTUS!

Di Biase con un tacco al volo libera Finocchiaro, che serve subito Florea, bravo poi a battere con freddezza il portiere avversario.

32' - ATALANTA VICINO AL GOL!

Manzoni imbuca per Baldo, che calcia di prima e sfiora il palo, grazie anche a una deviazione.

29' - Nell'Atalanta il più creativo è Manzoni, che prova spesso a trovare la giocata.

21' - GOL DELLA JUVENTUS!

Vacca si presenta sul dischetto e non sbaglia.

20' - Calcio di rigore per la Juve: cross di Nisci, Comi devia con il braccio e per il direttore di gara non ci sono dubbi.

16' - Comi trattiene Finocchiaro e si prende il primo giallo del match.

14'- Spinge la Juve: Vacca si gira bene in area e fa partire un diagonale pericoloso che non inquadra lo specchio per pochi centimetri.

9'- OCCASIONE JUVE!

Di Biase trasforma un lancio lungo dalla difesa in una grande palla gol: l'attaccante brucia la difesa, si invola verso la porta, ma di sinistro calcia piano e nelle mani di Sala.

5' - La Dea muove bene il pallone e libera Simonetto che calcia bene da posizione defilita, ma non trova lo specchio.

1' - L'Atalanta muove il primo pallone del match.

Atalanta-Juve Primavera: diretta tv e streaming

La sfida tra Atalanta e Juventus Primavera, valida per la 17ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente. Il fischio d'inizio del match è atteso per le ore 13.00 al centro sportivo Bortolotti di Zingonia. Qui su Tuttosport il live testuale dell'incontro.

Partita: Atalanta-Juve Primavera

Data e orario: 22 dicembre, 13

Diretta TV: Sportitalia

Streaming: sportitalia.com

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juve Primavera

Atalanta Primavera: Sala, Simonetto, Riccio, Baldo, Artesani, Armstrong, Arrigoni, Ramaj, Maffessoli, Comi, Manzoni. A disposizione: Zanchi, Gobbo, Ghezzi, Bonanomi, Capac, Mencaraglia, Tavanti, Steffanoni, Michieletto, Idele, Damiano. Allenatore: Giovanni Bosi.

Juventus Primavera (4-2-3-1): Zelezny; Ventre, Martinez Crous, Montero, Nisci; Boufandar, Keutgen; Florea, Vacca, Finocchiaro; Di Biase. A disposizione: Vinarcik, Verde, Pagnucco, Biliboc, Scienza, Mazur, Sosna, Bellino, Rizzo, Merola, Lopez Comellas. Allenatore: Magnanelli.

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano

