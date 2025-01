Juve-Inter Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Derby d'Italia nel campionato Primavera. La Juve di mister Francesco Magnanelli, dopo la pausa natalizia, scenderà per la prima volta in campo nel nuovo anno: di fronte l'Inter di Andrea Zanchetta. Operazione sorpasso per i bianconeri nella 18esima giornata, con la Juve che nell'utima gara del 2024 ha vinto per 2-3 contro l'Atalanta ed è reduce, in generale, da 3 successi consecutivi. L'Inter, dal canto suo, viene dal pesante ko per 1-4 contro la Roma.