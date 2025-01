Magnanelli: "Battuta un'Inter da scudetto, la Juve più bella"

Juve Primavera, Magnanelli: "È stata la nostra miglior partita"

L'ex centrocampista ha commentato così la vittoria per 3-2 contro i nerazzurri: "È stata, probabilmente, una delle partite più belle della stagione, fino a questo momento. Si sono affrontate due squadre che hanno giocato a viso aperto, senza speculare, ed è venuta fuori una partita molto bella anche da vedere. Abbiamo giocato contro una squadra forte che sicuramente lotterà fino all'ultimo per il titolo, di conseguenza questa vittoria vale tanto per noi. Alcuni dettagli ci hanno portato ad andare sotto di due reti nel punteggio, ma siamo stati bravi a restare in partita, a non demoralizzarci. Sicuramente la prima rete di Vacca ci ha permesso di reagire alla grande dimezzando lo svantaggio e, infatti, il pareggio è arrivato poco dopo. A quel punto abbiamo cercato di vincere la gara, avevamo davvero grande energia, e alla fine ci siamo riusciti grazie allo sforzo di tutta la squadra. Non dobbiamo esaltarci, però, per questo successo che è sicuramente importante, ma ci attendono ancora tantissimi impegni da qui alla fine della stagione, a partire dalla doppia sfida – prima in Coppa Italia e poi in campionato – contro la Lazio. Entrambe le partite le giocheremo in trasferta, saranno due gare molto impegnative per noi, ma lavoreremo sodo per affrontarle al meglio".

