Bologna-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming  

Dopo che l’1-1 di domenica con la Lazio (superata 3 giorni prima ai rigori negli ottavi di Coppa Italia) ha interrotto una striscia di quattro vittorie consecutive, la Juve Primavera di Francesco Magnanelli proverà a riprenderla nella gara del pomeriggio a Bologna , per continuare a inseguire uno dei primi sei posti che valgono l’accesso alla fase finale. I rossoblù hanno cambiato da poco allenatore, Rivalta è stato esonerato e al suo posto è arrivato Colucci ma al netto di questo avvicendamento, Magnanelli, vuole dare continuità al momento favorevole dei bianconeri.

Bologna-Juventus, orario e dove vederla

La sfida tra Bologna e Juventus Primavera si giocherà alle ore 16 di venerdì 17 gennaio e sarà visibile sul canale 60 di Sportitalia. In alternativa è possibile seguirla sull'app dedicata e scaricabile per Pc, smartphone e tablet. Sarà possibile seguirla in diretta anche sul sito Tuttosport.

Bologna-Juventus, le probabili formazioni

Bologna (4-3-2-1): Pessina; Pukko, De Luca, Markovic, Baroncioni; Nordvall, Byar, Libra; Tonin, Ravaglioli; Tordiglione. All. Colucci

Juventus (4-2-3-1): Zelezny; Savio, Rizzo, Verde, Nisci; Keutgen, Boufandar; Ventre, Vacca, Finocchiaro, Di Biase. All. Magnanelli