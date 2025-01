Primavera Juve LIVE: segui in diretta la sfida alla Sampdoria in campionato

La Juve Primavera torna in campo per il turno infrasettimanale di campionato. La squadra di Magnanelli è reduce da un momento positivo, nonostante la frenata con il Bologna . Nell'ultima giornata, infati, è arrivato un pari con i rossoblù che ha un po' fermato la corsa dei bianconeri dopo cinque vittorie consecutive e il passaggio nel turno di Coppa Italia contro la Lazio. A Vinovo, la Juventus se la vedrà con la Sampdoria , penultima con appena 12 punti conquistati e con la voglia di uscire dalla zona rossa. Dall'altra parte, però, i bianconeri sono in piena bagarre playoff a pochi punti dal terzo posto e a più tre dal Verona settimo. Un match fondamentale per Magnanelli e i suoi ragazzi.

Primo giallo del match

23' - Malanca entra in ritardo su Boufandar e viene ammonito.

Juventus in confusione

13' - Pagnucco perde un pallone sanguinoso, Bacic però non ne approfitta e il suo tiro viene respinto dalla difesa.

La Sampdoria accelera

7' - Patrignani dialoga bene con Ntanda e fa partire un diagonale che dopo una deviazione esce di poco.

Occasione Sampdoria!

1' - Dopo qualche secondo arriva la prima palla gol della Sampdoria con Ntanda, che si libera bene in area ma viene ipnotizzato da Radu.

Via a Juventus-Sampdoria

1' -I blucerchiati muovono il primo pallone del match.

Classifica a confronto

A breve in campo Juve e Sampdoria per questo turno infrasettimanale, valido per la 21a giornata del campionato Primavera 1. Bianconeri al momento quinti in classifica con 34 punti e in piena corsa playoff. Dall'altra parte i bluerchiati si trovano penultimi a 12 punti e a meno 7 dai playout.

Juve-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Juventus: Radu, Savio, Martinez Crous, Verde, Pagnucco (C); Ventre, Boufandar, Mazur, Florea; Vacca, Di Biase. A disposizione: Zelezny, Nisci, Crapisto, Pugno, Biliboc, Finocchiaro, Sosna, Rizzo, Ngana, Merola, Lopez Comellas. Allenatore: Magnanelli.

Sampdoria: Ceppi, Malanca, Patrignani, Ntanda-Lukisa, Casalino (C), Gomes Scarpino, Rossello, Papasergio, Bacic, Paganotti, Diop. A disposizione: Tomasella, Gioannini, Ovalle, Boiro Balde, Giolfo, Cavallaro, Diagne, Marchese, Paratici. Allenatore: Lupi.

Vinovo (Torino)