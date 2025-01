Primavera Juve LIVE: segui in diretta la sfida all'Udinese

Juve Primavera in campo contro l' Udinese . La squadra di Magnanelli, dopo due pareggi e il ko nella scorsa gara contro la Sampdoria , proverà a ritrovare una vittoria che è mancata negli ultimi 270'. All'Allianz Training Center di Vinovo i bianconeri proveranno a ritrovare quella continuità mostrata da metà dicembre a metà gennaio, con ben 4 vittorie consecutive . Il messaggio da parte del tecnico juventino, già dopo il ko con i blucerchiati, era stato chiaro: "Dobbiamo cercare di migliorare per invertire quanto prima questa tendenza a subire che si è vista un po' in quest'ultimo periodo. Il nostro obiettivo è tornare subito alla vittoria".

11:32

Savio sfiora il pari

30' - La Juve ci prova ma il destro del terzino bianconero termina fuori.

11:28

Vantaggio Udinese

25' - Alla prima occasione i friulani passano avanti sulla Juve. In mischia il pallone finisce sui piedi di Del Pino che con il destro porta avanti l'Udinese, Pugno prova a salvare sulla linea ma non riesce a deviare.

11:33

Primo ammonito del match

22' - Verde finisce sul taccuino del direttore di gara. Primo giallo dell'incontro.

11:20

Occasione Juve

18' - Sfiora il vantaggio la formazione di casa. Crapisto mette in mezzo un bel pallone, Pugno sfiora e Lopez viene anticipato sul più bello dal difensore friulano.

11:16

Grande equilibrio a Vinovo

15' - Poche occasioni sin qui, da una parte e dall'altra.

11:07

Juve in possesso

5' - È la squadra di Magnanelli a gestire il possesso in avvio. L'Udinese si chiude nella propria metà campo.

11:01

Fischio d'inizo a Vinovo

1' - Iniziata la sfida tra Juventus e Udinese.

10:49

All'andata fu dominio Juve

La prima sfida della stagione contro i friulani fu dominata dai bianconeri di Magnanelli, che in trasferta si imposero per 6-1. In quel caso in gol Pugno, Florea (doppietta), Scienza, Di Biase e Ventre

10:35

Juve-Udinese Primavera, le formazioni ufficiali

Juventus: Zelezny, Savio, Martinez Crous, Verde, Pagnucco, Crapisto, Mazur, Finocchiaro, Biliboc, Pugno, Lopez Comellas.

A disposizione: Radu, Nisci, Boufandar, Ripani, Ventre, Vacca, Di Biase, Sosna, Rizzo, Ngana, Merola.

Allenatore: Magnanelli.

Udinese: Cassin, Barbaro, Shpuza, Bozza, Cella, Del Pino, Olivo, Cosentino, Conti, El Bouradi, Marello.

A disposizione: Kristancig, Owusu Frimpong, Polvar, Vinciati, Severino, Landolfo.

Allenatore: Gutierrez Gonzalez.

Vinovo