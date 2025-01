Monza-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Juve Primavera in campo contro il Monza. Dopo tre gare senza successi, i bianconeri sono tornati alla vittoria nell'ultimo turno contro l'Udinese, grazie ad una incredibile rimonta da 0-2 a 3-2. La squadra di Magnanelli cerca ora continuità di risultati, anche se davanti ci sarà un avversario non semplice da affrontare. I brianzoli sono in fatti reduci da uno straordinario periodo di forma, con 4 vittorie e 1 pareggio nelle 5 giornate di campionato disputate nel mese di gennaio.