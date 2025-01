Primavera Juve LIVE: segui in diretta la sfida al Monza

La Juventus torna in campo dopo il successo contro l'Udinese. Un match che la formazione di Magnanelli è riuscita a far suo rimontando il 2-0 del primo tempo. Una dimostrazione di forza e mentalità dei giovani bianconeri, chiamati a dare continuità per allungare ancora sul settimo posto. In questo momento la Juve è al sesto posto con 37 punti al pari del Milan, ma dietro c'è una Lazio staccata di 5 punti che non bisogna sottovalutare. I bianconeri affronteranno il Monza alle ore 15 in trasferta.