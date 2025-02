Atalanta-Juve Coppa Italia Primavera LIVE: segui la sfida in diretta

Tutto pronto per l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Primavera 1. Tra le varie partite spicca Atalanta-Juventus, che promette grande spettacolo tra due formazioni pronte a dare tutto per raggiungere le semifinali. I bianconeri di Magnanelli sono alla ricerca del riscatto dopo la cocente sconfitta in campionato per mano del Monza,