Trabzonspor-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Archiviata la brutta sconfitta interna per mano del Milan, la Juventus Primavera è attesa dalla trasferta in terra turca contro il Trabzonspor, valida per i sedicesimi di finale di Youth League. Una sfida importante, dopo l'ottimo cammino europeo dei ragazzi di Magnanelli nella prima fase, con la volontà di raggiungere Atalanta e Inter agli ottavi di finale della competizione. Il tecnico dei giovani bianconeri mette in guardia i suoi: "Ci aspettiamo una gara difficile per tanti motivi. In primis perché sarà una sfida da dentro o fuori e, quindi, ci saranno mille variabili da tenere in considerazione sotto tutti i punti di vista, da quello emotivo a quello strettamente di campo. Affronteremo una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato turco, quindi non sarà assolutamente una gara semplice".