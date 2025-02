Juve-Lecce Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

In cerca di conferme. Dopo l'eliminazione ai sedicesimi di Youth League per mano del Trabzonspor, la Juve Primavera ha ritrovato la vittoria in campionato contro il Cesena. Una gara dalle mille emozioni, che la squadra di Francesco Magnanelli ha portato a casa con un pirotecnico 3-4 grazie ad una incredibile rimonta nel finale. Ora di fronte il Lecce per cercare conferme e ritrovare continuità di risultati, nel match valido per 26esimo turno di campionato.