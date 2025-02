Vacca super, doppietta al Lecce! La Juve Primavera cala il poker

La Juventus Primavera fa sul serio, e dopo la roboante vittoria contro il Cesena , si ripete anche con il Lecce . I salentini, attesi a Vinovo per la 26esima giornata di campionato , sono stati travolti dai ragazzi di Magnanelli in pieno spolvero. Un super Vacca , autore di una doppietta, è stato il vero mattatore del match. Partita che si è conclusa sul 4-1 per i bianconeri che conquistano tre punti fondamentali in chiave playoff.

Juve-Lecce Primavera 4-1, la cronaca del match

Il mattino ha l'oro in bocca per la Juventus Primavera e soprattutto per Alessio Vacca. All'attaccante bianconero bastano solo 16 minuti dal fischio d'inizio per siglare la rete dell'1-0. Ma il calciatore è in stato di grazia e dopo l'autorete di Pacia che porta la Vecchia Signora in doppio vantaggio, al 30esimo sigla anche la marcatura della doppietta personale. In chiusura di primo tempo è il giallorosso Pacia, questa volta nella porta di Radu, a segnare e accorciare le distanze. Nella seconda frazione di gioco ci pensa Crapisto a rimettere le cose in chiaro al 78esimo, siglando il gol del definitivo 4-1.

