Roma-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Due vittorie consecutive e la voglia di restare agganciati al treno playoff. La Juve Primavera dovrà vedersela al Tre Fontane contro la Roma, seconda con 55 punti. Una sconfitta nelle utime otto giornate per i giallorossi, per questo la sfida non arà certo semplice per la formazione allenata da Magnanelli. I bianconeri nel turno infrasettimanale sono riusciti ad avere la meglio del Lecce con un netto 4-1. Ora, però, dovranno dare qualcosa in più per superare una Roma ostica e che non vuole abbandonare il secondo posto.