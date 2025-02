Roma-Juve U20 LIVE: segui la sfida in diretta

Dopo le due vittorie consecutive contro Cesena e Lecce in Serie A Primavera , si appresta a tornare in campo la Juventus U20 . I bianconeri di Francesco Magnanelli affronteranno la Roma in trasferta alle 11 per difendere il sesto posto in classifica, valido per i playoff. Un compito non facile, visto che i giallorossi sono secondi ed in lotta per la vetta con Fiorentina ed Inter. La sfida d'andata, disputata ad ottobre, era terminata con un successo della Juve per 1-0 grazie al gol di Diego Pugno.

11:50

Fine primo tempo

45' - Termina la prima frazione di gioco, ma con un episodio abbastanza dubbio. Merola mette in mezzo un bel pallone, Pugno di testa supera De Marzi ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco.

11:36

Merola pericoloso

35' - Dopo il gol è ancora l'esterno a creare pressuposti pericolosi. Stavolta ci prova con un destro dalla distanza che termina fuori di poco.

11:29

Caos tra le panchine

28' - Dopo il gol della Roma si sono accesi gli animi tra le due panchine soprrattutto tra Magnanelli e uno dei collaboratori di Falsini. Entrambi vengono espulsi dal direttore di gara.

11:27

Gol della Roma

26' - Misitano sul dischetto non sbaglia, Zelezny intuisce ma non riesce a deviare il pallone.

11:26

Rigore per la Roma

25' - In un minuto è successo di tutto. La Roma riparte in contropiede, Misitano a tu per tu con Zelezny si fa ipnotizzare dal polacco. L'arbitro, però, ferma tutto e concede il rigore ai giallorossi oltre al rosso per Ngana per una spinta del centrocampista sull'attaccante capitolino.

11:24

Ancora pericolosa la Juve

23' - Amaradio mette in mezzo un buon cross, bravo De Marzi a uscire ed evitare pericoli maggiori.

11:18

Gol della Juventus

17' - La Juve capitalizza l'occasione e lo fa con Merola bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Pugno calci, De Marzi para ed è bravo l'esterno sul tap-in a ribadire in rete. Bella l'esultanza con l'abbraccio a tutta la panchina.

11:14

Occasione Juve

13' - Buona giocata di Crapisto per liberare Amaradio, l'esterno allarga per Merola, pallone un po' lungo, ma riesce a gestirlo e metterlo in mezzo. Libera la difesa della Roma.

11:09

Fase di studio

8' - La Juve prova a far girare la palla. In questo senso può essere importante la posizione di Crapisto, bravo ad abbassarsi per far partire la manovra.

11:01

Fischio d'inizio

1' - Si parte al Tre Fontane con la sfida tra Roma e Juventus.

10:56

Roma-Juve U20, le formazioni ufficiali

Roma: De Marzi, Sangaré Traoré, Romano, Marazzotti, Misitano (C), Nardin, Mirra, Coletta, Di Nunzio, Litti, Zefi. A disposizione: Jovanovic, Levak, Mannini, Almaviva, Cama, Della Rocca, Sugamele, Marchetti, Bah, Ceccarelli, Zinni. Allenatore: Falsini.

Juventus: Zelezny, Savio, Martinez Crous, Verde, Pagnucco, Boufandar, Ngana, Merola, Crapisto, Amradio, Pugno. A disposizione: Radu, Ripani, Ventre, Vacca, Biliboc, Mazur, Grelaud, Sosna, Rizzo, Djahl, Lopez Comellas. Allenatore: Magnanelli.

