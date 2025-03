Juventus-Torino Primavera LIVE: segui la sfida in diretta

Dimenticare il ko con la Roma e ripartire. Il diktat di Magnanelli per la sua Juventus Primavera è chiaro. I bianconeri sono usciti sconfitti dalla Capitale con un gol in pieno recupero e giocando per oltre 60' in dieci uomini. Un 2-1 bruciante perché in campo i ragazzi allenati dall'ex Sassuolo sono riusciti a disputare un ottimo match nonostante l'inferiorità numerica. Ora, però, c'è da voltare pagina per ripartire e l'occasione arriva con il derby della Mole. A Vinovo arriva il Torino e i bianconeri vogliono ritrovare il successo per continuare a stare in corsa per un posto nei playoff.