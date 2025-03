Juve U20, scatto playoff: poker alla Fiorentina, Magnanelli vola 

Successo fondamentale in chiave playoff per la Juventus U20 di Franesco Magnanelli che si impone con un convincente 4-2 al Viola Park contro la Fiorentina . Un poker firmato dalle reti di Savio nel primo tempo e di Boufandar, Biliboc e Ventre nella ripresa. Grazie a questi tre punti, i bianconeri salgano al quinto posto in classifica a quota 49 punti superando il Milan, impegnato tra poco nel derby, e consolidano la posizione per i playoff.

Fiorentina-Juve U20, la partita

Parte forte la Juve di Magnanelli (in panchina con Padoin vista la squalifica del tecnico). Il successo sul Torino di settimana scorsa riporta entusiasmo tra i bianconeri e anche contro la Fiorentina riesce ad approcciare bene alla gara. L'atteggiamento è quello giusto e la Primavera riesce a trovare diverse occasioni per fare male. La prima con Savio, sfortunato a cogliere il palo dopo la deviazione del portiere Viola Leonardelli. Ma il vantaggio arriva poco dopo con il solito Vacca: il dieci bianconero sfrutta un rimpallo e trova il tap-in. Poi esce dal guscio anche la Viola con Braschi, ma il suo tiro termina alto. A pochi minuti dal termine del primo tempo è ancora Vacca a sfiorare l'eurogol ma stavolta la sua rovesciata termina larga.

Più vivace e ricca di emozioni la ripresa con la Juve subito in pressing offensivo e a trovare il raddoppio con Boufandar. Il centrocampista trova il secondo centro consecutivo dopo quello al Torino di una settimana fa. La Fiorentina non ci sta e accorcia le distanze con un colpo di testa di Kouadio. La gara è eletrizzante perché le occasioni fioccano da una parte e dall'altra. I bianconeri lavorano un bel pallone sulla sinistra e Biliboc è bravo a siglare il tris. Ma non finisce qui perché Braschi tiene accese le speranze di recuperare la gara per la Viola. Speranze rese vane dall'ottima ripartenza della Juve con Pagnucco, bravo a trovare Ventre a centro area e asegnare il poker. La Primavera porta a casa tre punti importanti e pesanti su un campo difficile e rimane in corsa per i playoff.