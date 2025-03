Juve U20, si spegne il sogno Coppa Italia: il Cagliari vola in finale

L'avventura in Coppa Italia per la Juventus Primavera si infrange contro il Cagliari. I sardi vincono la semifinale contro i bianconeri imponendosi con un secco 2-0, ottenendo così uno dei due posti per la finale. Non è bastato ai ragazzi di Magnanelli una prima frazione di gioco disputata con coraggio mettendo in difficoltà la formazione di Pisacane. I rossoblù si contenderanno il titolo con il Milan che ha eliminato il Lecce.