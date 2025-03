Juve Primavera, colpo playoff: basta Biliboc contro il Genoa  

La Juventus Primavera conquista la terza vittoria consecutiva in campionato e accorcia le distanze sulla Fiorentina, ora distante solo quattro punti. I bianconeri, dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro il Cagliari , rialzano subito la testa per continuare la rincorsa a posti migliori in classifica in ottica playoff. E contro il Genoa ai ragazzi di Magnanelli basta la rete di Biliboc per esultare al termine di una gara equilibrata e decisa soltanto da un episodio.

Juve-Genoa, Magnanelli di corto muso

Approccia bene la Juventus che impone la sua tecnica nel primo quarto d'ora e sfiora il gol con Ventre, bravo a staccare in area dagli sviluppo di un corner. La conclusione del difensore esce di poco. Dopo qualche minuto è Merola che va vicino alla rete: il centrocampista bianconero salta un uomo e fa partire un tiro a giro, leggermente deviato, che per poco non diventa imprendibile per il portiere rivale. Alla mezz'ora si fa vivo anche il Genoa con una doppia occasione creata da Fazio: prima il suo tiro sbatte sul corpo di Montero, bravo ad immolarsi, poi cerca la conclusione dal limite ma spara alto sopra la traversa. Al 40' i bianconeri la combinano grossa: Radu regala la palla a Papastylianou, che serve Ghirardello che in area piccola mastica troppo la sfera e cestina tutto. Poi il portiere si rifà con un grande intervento su Arboscello. Al 59' Vacca colpisce il palo esterno. Altra chance per la Juve, che fa di più. E la squadra di Magnanelli passa meritatamente in vantaggio al 66' con Biliboc: clamoroso errore di Lysionok che perde la palla dalle mani con l’attaccante che è il più lesto e insacca. Nel finale i padroni di casa tengono bene e conquistano tre punti importanti.