Elimoghale, Destiny Juve: chi è il talento che porta l'Italia ai Mondiali

Gol sopraffini, talento puro, un futuro che appare decisamente luminoso. E un nome che sembra essere una premonizione: Destiny . Elimoghale incanta, con la maglia della Juve e con quella dell' Italia . L'ultima rete dell'esterno d'attacco proprio in maglia azzurra, con l'U17, di una pesantezza rara: la sua firma all'ultimo respiro nel 2-1 sulla Croazia , infatti, ha regalato l'accesso alla fase finale degli Europei di categoria alla squadra di Massimiliano Favo . La stessa U17 che, dopo i risultati maturati negli altri gironi, nella giornata di ieri ha avuto anche l'ufficialità della partecipazione ai Mondiali che si disputeranno dal 3 al 27 novembre in Qatar. Ma chi è il talentino che fa stropicciare gli occhi e fa parlare così tanto di sé a neanche 16 anni?

Juve, la storia di Elimoghale

Nato il 23 aprile del 2009, inizia a dare i primi calci al pallone al Rebadeungo, squadra di Torino, prima di giungere alla Juve e non togliersi più il bianconero di dosso. Tutta la trafila nel settore giovanile bianconero, ma è quando arriva nell'U15 che inizia a far parlare di sé: in una delle gare giocate con i giovani bianconeri si rende protagonista un'azione personale di bellezza impressionante, in cui salta tre uomini con una serpentina 'messiana' e batte il portiere con il destro. Un gol che fa il giro del web, e in cui molti trovano somiglianze con quelli segnati da...Leao, a cui viene spesso accomunato per caratteristiche e di cui, a volte, ha 'rubato' l'esultanza da surfista. Dribbling e tiro da stropicciarsi gli occhi, qualità indiscutibili, e infatti inizia in maniera praticamente simultanea anche il percorso in azzurro, passando rapidamente all'U15 all'U17.

Con quest'ultima ha già collezionato 3 presenze e 2 gol, compreso quello con la Croazia. Stesso percorso lo fa in bianconero, arrivando all'U17 nonostante sia un classe 2009: a differenza dell'Italia, però, col club non passa neanche dall'U16, compiendo un doppio salto. Dopo uno stop che lo ha tenuto ai box ad inizio campionato, l'esordio stagionale nell'1-7 rifilato al Cesena, a gennaio, con tanto di doppietta messa a segno. In tutto fino ad ora 6 apparizioni condite da 3 reti e 3 assist. E chissà se sia un caso, o un segno del.... Destino, che con lui in campo la squadra di mister Matteo Cioffi abbia sempre vinto.