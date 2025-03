Juve Primavera all'ultimo respiro: con la Cremonese decide Verde

Vittoria al cardiopalma per la Juventus Primavera che batte di misura la Cremonese in un'insidiosissima trasferta. Importante successo per i giovani bianconeri, con i tre punti che permettono alla formazione di Magnanelli di avvicinarsi alle prime quattro posizioni in classifica. Per gli juventini si tratta della quarta vittoria consecutiva in campionato, la sesta nelle ultime sette partite.