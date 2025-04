La Juve blinda Pagnucco: ufficiale il rinnovo di contratto, c’è l’annuncio!

Juve U20, ufficiale il rinnovo di Pagnucco

Di seguito il comunicato ufficiale con cui la Juventus ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Filippo Pagnucco: "Dopo la firma sul suo primo contratto da professionista nel dicembre del 2023, Filippo Pagnucco ha prolungato il suo rapporto con la Juventus. È ufficiale, infatti, il rinnovo di contratto del capitano dell'Under 20 bianconera fino al 30 giugno 2028. Esterno sinistro di corsa e talento, in questa stagione – 2024/2025 – Filippo ha totalizzato 31 presenze tra Primavera 1, Coppa Italia Primavera e UEFA Youth League e messo a segno tre reti. Nel corso di questa annata, poi, ha avuto anche la possibilità di affacciarsi al mondo del professionismo venendo convocato per due sfide in Next Gen e, sempre in due circostanze, in Prima Squadra in occasione della trasferta di Lecce e del match casalingo contro il Bologna. Congratulazioni, Filippo, ci vediamo in campo!".