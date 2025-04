Inter eliminata, il sogno Youth League finisce: Trabzonspor in semifinale

Brutte notizie per l' Inter , ultima squadra italiana rimasta in Youth League . La squadra giovanile nerazzurra, guidata da Andrea Zanchetta , è infatti stata eliminata ai quarti di finale della massima competizione europea dal Trabzonspor . I turchi si confermano così una bestia nera per la Serie A, visto che nei turni precedenti avevano avuto la meglio anche di Juventus ed Atalanta.

Youth League, il Trabzonspor spezza il sogno dell'Inter

I nerazzurri si sono arresi sul risultato finale di 1-0 in favore del Trabzonspor. A decidere la partita è stato il gol di Ekrem Terzi al 77', a cui l'Inter non è riuscita a reagire nel finale. Si chiude così tra grandi rimpianti l'avventura della squadra di Zanchetta in Youth League, visto che nel finale del primo tempo Topalovic ha fallito il calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare la gara. Il Trabzonspor, che ai sedicesimi aveva eliminato la Juve con lo stesso risultato, affronterà ora il Red Bull Lipsia in semifinale.