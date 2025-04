Juve Primavera, gioia e paura: Vacca fa 17, la Dea rimonta, Pugno letale al 90’

Continua il momento d'oro della Juventus Primavera: la squadra di Magnanelli batte anche l'Atalanta e conquista così l a quinta vittoria consecutiva in campionato . Tre punti che mettono ancora di più al sicuro i giovani bianconeri in vista dei playoff, visto il momentaneo più nove sul Verona (settimo), ma con una partita ancora da giocare. A sbloccare il match ci pensa Biliboc , poi raddoppia il solito Vacca , mettendo a segno così il suo diciassettesimo gol stagionale. Poi la Dea nel giro di due minuti prima accorcia le distanze con Riccio e poi pareggia con Bonanomi. Ma Pugno al 90' regala il successo alla Juve. Un pomeriggio d'oro per le squadre bianconere, dopo la vittoria anche da parte della Next Gen .

Juve, gioa e paura: Pugno salva tutti

Parte subito a razzo la squadra di Bosi, che costringe Radu a qualche intervento nei primi minuti di partita. La Juve risponde subito presente e all'8' passa in vantaggio con Biliboc: palla geniale di Merola, che lancia l'esterno a tu per tu con Zanchi e fa centro. L'Atalanta non si abbassa e continua a pressare e solo un miracolo di Radu su Steffanoni evita il gol ospite. Situazione che si ripete anche nel secondo tempo, con il portiere ancora una volta bravo a dire di no all'avversario, ma questa volta con un'uscita in anticipo. A far tirare un sospiro di sollievo alla squadra ci pensa Vacca al 50': Pagnucco mette un’ottima palla in mezzo per l'attaccante italiano, che è bravissimo a stoppare, sterzare e poi concludere. I bianconeri si rilassano e al 72' subiscono la rete di Riccio, lasciato troppo libero di conlcudere da fuori area. Passano due minuti e i bergamaschi pareggiano con Bonanomi, con un tiro incredibile dai venti metri. La Juve sembra subire il colpo, ma negli ultimi istanti di gara trova il 3-2 con Pugno: grandissima palla di Djahl per il piccolo bomber che dal centro dell’area di rigore tira e punisce Zanchi.