Boufandar non basta a Magnanelli: Juve Primavera ko con il Cagliari

Brusca frenata della Juventus Primavera che cade sul campo del Cagliari, dove i sardi si sono imposti per 2-1 nella gara valida per la 33esima giornata di campionato Primavera 1. Uno stop per i bianconeri che non pregiudica la corsa a un posto ai playoff, restando al quinto posto appaiati a 58 punti, con l'Hellas Verona che potrebbe portarsi, in caso di vittoria, a tre lunghezze dalla formazione juventina.