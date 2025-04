Juve-Inter Primavera Femminile: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Sarà il Viola Park a fare da cornice all’epilogo della stagione di Primavera 1 Femminile. In palio c’è lo scudetto, e a contenderselo saranno Juventus e Inter, protagoniste assolute della regular season. Una gara che promette emozioni forti e grande spettacolo, con il tricolore pronto a cambiare padrone al termine di una stagione intensa e combattuta (l'anno scorso vinse la Roma). Le bianconere inseguono il primo storico titolo di categoria, dopo averlo solo sfiorato in passato. Dall’altra parte, le nerazzurre puntano a ripetere l’impresa del 2019, quando riuscirono a laurearsi campionesse. I precedenti stagionali parlano di grande equilibrio: una vittoria della Juventus per 1-0 a Milano e un pareggio a reti inviolate a Vinovo. Numeri che accendono l’attesa per una finale che si preannuncia incerta e combattuta fino all’ultimo minuto.