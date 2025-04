La Juve Femminile Primavera festeggia al Viola Park: contro l’Inter basta un gol di Flis e un rigore di Ferraresi per entrare nella storia e conquistare il primo scudetto di categoria, dopo cinque finali perse. Novanta minuti equilibrati in cui le bianconere di Bruzzano si dimostrano molto ciniche e anche compatte come nel resto della stagione. Le nerazzurre ci provano e non si arrendono fino al 90’, ma Mustafic con una serie di interventi e anche il palo dicono di no a Sasso. Il tricolore passa così da Roma a Torino.