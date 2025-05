Ottime notizie in chiave playoff per la Juventus U20 che batte il Sassuolo nella terz'ultima giornata del campionato Primavera. Un successo importante per 2-1 firmato dalla rete nel finale di Alessio Vacca che permette alla squadra di Francesco Magnanelli di superare momentaneamente la Fiorentina al quarto posto, allungando sulle inseguitrici.